Tânăr înjunghiat pe terasa unui cârciumi Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Dulcești au fost sesizați, pe data de 26 iulie 2024, prin apel 112, de catre un tanar cu privire la faptul ca a fost victima unei infracțiuni. Conform comunicatului de presa al Poliției Neamț, cu ocazia verificarilor efectuate a rezultat faptul ca, in jurul orei 12:00, in timp […] Articolul Tanar injunghiat pe terasa unui carciumi apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

- Potrivit unui comunicat pus la dispozitie de IPJ Neamt, transmis sambata, 27 iulie 2024, un barbat de 55 de ani a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta a injunghiat un tanar de 19 ani.Tanarul de 19 ani a fost transportat la o unitate medicala, pentru acordarea de ingrijiri de specialitate. Oficial de…

