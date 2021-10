Stiri pe aceeasi tema

- Un episod violent s-a derulat in plina strada. Atat salvatorii, cat și polițiștii au fost sesizați și au intervenit. Un tanar a ajuns in grija cadrelor medicale, dupa ce a fost atacat, din cate se pare cu un cuțit. Incidentul a avut loc in fața unui chioșc din Brașov, anunța Antena 3. S-a dat alerta,…

- Incident teribil in Brașov! Un tanar de 21 de ani a fost injunghiat in plina strada, sub privirile trecatorilor. Intreaga agresiune a fost surprinsa de o camera de supraveghere din zona, iar polițiștii au reușit sa-l identifice pe tanar.

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Huși, a fost injunghiat vineri seara, pe strada de o persoana necunoscuta. El a fost transferat la Spitalul Sf. Spiridon Iași cu diagnosticul de șoc hemoragic, scrie ziarul din Vaslui Vremea Noua.Incidentul a avut loc in aceasta seara pe o strada din Husi, iar…

- Momente de coșmar pentru un barbat in varsta de 33 de ani din București. Barbatul a fost injunghiat in plina strada, in vazul tuturor, iar acum este la spital, unde se zbate intre viața și moarte. Medicii incearca din rasputeri sa faca tot posibilul pentru a-i salva viața victimei. Iata cum s-a intamplat…

- O plimbare matinala pe strazile Capitalei ar fi putut fatala pentru un barbat. Acesta a fost injunghiat cu un cutit chiar in plina strada.S-a intamplat in data de 30 august, pe strada Uzinelor din Chisinau.Agresorul s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 42 de ani.

- Camerele de supraveghere ale unei pizzerii au surprins momentul in care un trecator fura umbrela de pe terasa. Incidentul s-a petrecut sambata seara, dupa ora inchiderii. Pe filmare se observa cum trecatorul se asigura mai intai ca nu-l vede nimeni,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O femeie in varsta de 37 ani a fost atacata luni-dimineata, chiar de partenerul sau, cu care afla in proces de divorț. Atacul a avut loc intr-o stație de autobuz din municipiul Slatina. Femeia mergea la serviciu cu autobuzul, impreuna cu partenerul de viața. Martorii spun ca cei doi s-au certat in mașina…

- O femeie și un barbat au fost la un pas de moarte, pe strazile din Constanța, dupa ce un individ periculos i-a injunghiat. Atacatorul a fugit, iar acum este cautat de oamenii legii. Cele doua victime se afla in stare grava la spital.