Tânăr înecat, adus de valuri la mal Tanarul de 17 ani a fost dat disparut in urma cu doua zile, atunci cand a intrat sa faca o baie in mare. Pompierii de la ISU au inceput imediat cautarile, insa nu a fost gasit. Trupul tanarului a fost descoperit abia joi dimineata de niste turisti pe plaja din Eforie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

