Un tanar a fost impușcat mortal, aseara, in timpul unei partide de vanatoare autorizata. „In seara zilei de 19 februarie, polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost sesizați prin 112 despre faptul ca, in cadrul unei partide de vanatoare autorizate, un barbat de 41 de ani, din Pancota, a fost impușcat accidental, cu arma de vanatoare a […] Articolul Tanar, impușcat mortal la o partida de vanatoare in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .