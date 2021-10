Polițiștii au tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor. Unul dintre pasageri a fost impuscat, fiind internat in spital. Politia Cluj face cercetari pentru vatamare corporala din culpa si conducere fara permis, dar verifica si modul in care politistii au intervenit in acest […] The post Tanar, impușcat de polițiști in timpul unei urmariri pe strazile din Turda. IPJ face cercetari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .