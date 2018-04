Stiri pe aceeasi tema

- VIOLENȚA: Duminica, 15 aprilie 2018, in jurul orelor 20:00, la Cisnadie s-a petrecut un incident violent, soldat cu ranirea PRIN IMPUȘCARE a unui tanar de 20 de ani: se pare ca atacatorul ar fi folosit un pistol cu bile. Read More...

- Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, duminica seara, ca intre cei doi vecini, unul de 18 ani, cu domiciliul legal in judetul Olt, si altul de 31 de ani a izbucnit un conflict spontan din cauza galagiei din bloc. „Am fost sesizati in legatura cu faptul ca in localitatea…

- Barbatul gasit impuscat pe un deal din Bistrita a fost plimbat intre spitale, cu 3 gloante in corp, 250 de kilometri. Victima, un tanar de 31 de ani din Republica Moldova, impuscat de 6 ori de un conational in urma unui conflict, avea 3 gloante in corp la momentul in care a ajuns la UPU Bistrita. Dupa…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul…

- Doi ani de zile a vandut un tanar din Cluj adeverințe medicale false. Afaceristul de ocazie a fost prins de polițiști, dupa ce zeci de elevi și-au motivat absențele la școala cu documentele prețioase. Luni, 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au facut…

- Un politist de la Crima Organizata din Olt, in varsta de 34 ani, este intre viata si moarte la un spital din Craiova dupa ce prietena sa l-a impuscat in cap in noaptea de marti/miercuri, 30/31 ianuarie 2018.

- Zachary Woodcockeste un tânar din Michigan, SUA, care îsi sarbataorea cea de-a 21-a zi de nastere alaturi de un grup de prieteni. Tânarul l-a împuscat din greseala pe cel mai bun prieten al sau, care a decedat, în timp ce se juca cu un pistol. La scurt timp, Zachary…

- Un tanar de 18 ani a fost amenintat cu un pistol in fata unui club din Constanta, incidentul avand loc in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 ianuarie, in jurul orei 05.00, un barbat de 32 de ani ar fi amenințat cu un pistol cu bile, un tanar, de 18 ani, in fața unui…