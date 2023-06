Tânăr împuşcat cu un pistol airsoft, pe o stradă din Craiova Politistii doljeni au intocmit un dosar pentru lovire sau alte violente, distrugere si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa o altercatie intre doi tineri. In urma incidentului, care a avut loc in noaptea de marti sare miercuri, pe strada Felix Aderca din Craiova, un tanar de 18 ani a fost impuscat cu un pistol airsoft de un minor de 15 ani. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca victima a sustinut ca minorul de 15 ani a folosit un pistol airsoft. Tanarul de 18 ani a suferit leziuni la nivelul fetei si corpului. „In noaptea de 13 spre 14 iuni, in jurul orei 02:25, politistii Sectiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

