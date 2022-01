Tânăr găsit spânzurat într-o pădure din judeţul Cluj Un tanar, de 20 de ani, a fost gasit spanzurat, joi, intr-o padure din localitatea clujeana Floresti, dupa ce fusese dat disparut de familie in cursul zilei de miercuri, informeaza Digi24 . „La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, intr-o zona impadurita din extravilanul localitatii Floresti a fost gasita spanzurata o persoana de sex masculin. La fata locului, politistii au stabilit identitatea acesteia, respectiv a tanarului in varsta de 20 de ani, plecat voluntar de la domiciliu, la data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00”, se arata intr-o informare a IPJ Cluj citata de Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

