Tânăr găsit mort, cu două cuțite înfipte în piept Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort in localitatea Șomcuta Mare din Maramureș, duminica dimineața, cu doua cuțite infipte in piept. Cadavrul a fost descoperit intr-o fabrica de palinca din oraș. Principalul suspect este un barbat din aceeași localitate cu victima, respectiv satul Berchez, comuna Remetea Chioarului. Acestuia i s-ar fi facut rau imediat ce polițiștii l-au identificat, astfel ca ar fi fost transportat cu un echipaj al SAJ Maramureș la Spitalul Județean din Baia Mare. „Azi, 30 mai, ora 07.36, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

