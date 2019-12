Șoferii indisciplinați au fost sancționați de polițiștii rutieri, care s-au aflat in trafic, pentru a combate principalele cauze de producere ale accidentelor. Au fost acordate peste 300 de amenzi, timp de patru zile, cele mai multe participanților in trafic care nu au folosit centurile de siguranța. Un tanar, participant in trafic, are probleme cu legea, […] Articolul Tanar fara permis, prins la volan, in Lugoj. Sute de sancțiuni date șoferilor din Timiș in aceasta saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .