Dragnea, despre 10 august: Au fost proteste finantate, se pare ca si din extern

Al treilea om in stat si, totodata, liderul PSD a adus in discutie ipoteza conform carora manifestarile din 10 august, care au degenerat, ar fi fost finantate din afara tarii. “Sunt absolut convins ca in 10 august institutiile statului si-au… [citeste mai departe]