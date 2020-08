Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat intr-un metrou din Londra, acolo unde tanarul s-a urcat fara masca de protectie si a inceput sa ii batjocoreasca pe cei care purtau masca. La un moment dat, tanarul a continuat sa ii jigneasca pe ceilalti calatori despre care spunea ca sunt imigranti si le cerea sa se intoarca acasa,…

- Politistii din Calarasi au actionat in aceasta saptamana pentru prevenirea desfasurarii unor activitati care ar putea duce la cresterea numarului de infectari. Oamenii legii nu au dat amenzi, ci au oferit masti de protectie si materiale de informare.

- In opinia șefului DSU, unii se vor infecta, iar apoi vor ajunge la spital și vor cere ajutorul doctorilor. Raspunsul lui Raed Arafat survine dupa ce acesta a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, ce le transmite celor care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei. Șeful DSU a raspuns…

- Raed Arafat a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, ce le transmite celor care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei si a raspuns: "Ii asteptam la spital". Citeste si: Sute de persoane protesteaza in Piata Victoriei fata de legea carantinei! Jandarmii au amendat 13 persoane…

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Protest in Piața Victoriei fața de restricțiile impuse de Guvern. Aproximativ 200 – 300 de oameni au ieșit in Piața Victoriei fara maști de protecție, manifestand impotriva legii carantinarii și izolarii. Oamenii striga ”Jos dictatura!”. Manifestația impotriva legii carantinarii și izolarii a inceput…

- Doua tinere au sunat, noaptea trecuta, la 112 sa sesizeze comiterea unor talharii de catre un grup de patru barbati care purtau masti si manusi de protectie pentru prevenirea COVID-19. Acestea se aflau in locuinte inchiriate in regim hotelier si, conform unor surse, practicau prostitutia, mutandu-se…