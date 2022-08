Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Reghin s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat ca circula cu 197 km/h, fiind si sub influenta drogurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres. Tanarul de 20 de ani a fost oprit de politistii din Reghin pe DN 15A E578,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Reghin este cercetat penal de politisti dupa ce a fost depistat ca circula cu 197 km/h, acesta aflandu-se si sub influenta drogurilor, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures.

- Polițiștii Biroului Rutier ai Poliției municipiului Reghin au oprit duminica, 7 august, in jurul orei 12.20, pe DN15A E578, pe raza comunei Lunca, un autoturism condus de un tanar in varsta de 20 de ani, din Reghin, care circula cu o viteza de 197 km/h, pe un sector de drum cu limita de viteza maxim…

- Un tanar de 20 de ani, din Reghin, județul Mureș, a fost prins circuland pe DN 15A - E587, in zona localitații Lunca, cu viteza 197 km/ora, pe un drum unde viteza maxima e 100 km/ora. Tanarul era și drogat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tana clujean a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat de polițiști conducand pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca sub influența substanțelor interzise și fara sa dețina permis de conducere, fara sa conștientizeze ca, in stadiul in care se afla, nu era apt pentru a conduce un autoturism,…

- Drogat la volan, prins pe strazile din Targoviște, este vorba despre un barbat de 38 de ani din Vacarești, la data de 24 iunie a.c., in jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au depistat, pe bulevardul I.C. Bratianu,barbatul de 38 de ani, din Vacarești, in timp ce…

- Barbat din Mureș, prins beat la volan in Cugir: S-a ales cu dosar penal Barbat din Mureș, prins beat la volan in Cugir: S-a ales cu dosar penal La data de 6 iunie 2022, in jurul orei 16,00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea…

- Campina: Barbat depistat drogat la volan Ieri, in jurul orei 13:15, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza de competența, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au oprit, pentru control, pe strada Salaj din municipiu, un autoturism condus de un barbat. Intrucat…