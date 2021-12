Tânăr dispărut la Cluj din 25 noiembrie Un tanar de 16 ani, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa in data de 25 noiembrie, iar pana iwei 30 noiembrie, nu s-a mai intors. „Pe 30 noiembrie a.c., poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa in data de 25 noiembrie, iar pana astazi, 30 noiembrie, nu s-a mai intors.„Azi, 30 noiembrie a.c., poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, numitul KALLOSI NICOLAE, in varsta de 16 ani a…

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alin Coc, de origine din Turda și fost elev la Liceul de Coregrafie și Arta Dramatica „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, a dezvoltat in timpul pandemiei o pasiune pentru modeling și in doar 8 luni de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar de 21 de ani a fost protagonistul unui accident violent, noaptea trecuta, pe Calea Moților din Cluj-Napoca, dupa ce a pierdut controlul volanului și a rupt mai mulți copaci, un semn de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre plecarea lui TOMOIOAGA ANDREI LAURENȚIU – in varsta de 25 de ani, de la unitatea medicala de psihiatrie situata in municipiul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un minor in varsta de 17 ani, din Cluj-Napoca, este cautat de familie și de Poliție, dupa ce a plecat de la domiciliu, in 30 octombrie 2021, și nu s-a mai intors. ”Poliția municipiului Cluj-Napoca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand de azi, restricțiile aplicate la nivelul localitații Cluj-Napoca au devenit și mai dure. Barurile, cluburile și discotecile vor fi inchise, iar in restaurante/cafenele nu vor mai avea acces... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a ajuns pasagerul cu numarul 1 milion cu un avion operat de Animawings, pe zborul cu numarul A2-5731 de la Zakynthos (Grecia) la Cluj-Napoca.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!