Tânăr dispărut din Topoloveni In ziua de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, de un barbat, cu privire la faptul ca, in ziua de 14 ianuarie a.c., fiul sau, BOAȚA MARIAN CRISTIAN, de 33 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Topoloveni, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Stiri pe aceeasi tema

