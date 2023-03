Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 martie a.c., in urma unor investigatii efectuate, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat, de 59 de ani, din Reteag. In prezent, acesta se afla in arestul I.P.J. Bistrita-Nasaud, fiind banuit de comiterea…

- Un tanar din Pitesti a gasit o grenada, duminica seara, in balconul apartamentului tatalui sau, care a fost cadru militar, decedat de mai multi ani, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Polițiștii au evacuat locatarii blocului, informeaza Agerpres. Politistii pitesteni au fost alertati…

- Fl.Tanasescu Specialistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Prahova au desfasurat, in weekend, o acțiune pe raza județului, pe linia respectarii legislației privind regimul armelor și munițiilor. In acest context, potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „au fost verificați…

- In urma unui control efectuat la domiciliu unui barbat de 50 de ani, din comuna Romanași, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au descoperit ca acesta, deși figureaza ca și persoana autorizata sa dețina, sa poarte și sa foloseasca…

- Sambata, 4 februarie a.c., in urma unui control efectuat la domiciliu unui barbat de 50 de ani, din comuna Romanași, județul Salaj, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au descoperit ca acesta, deși figureaza ca și persoana autorizata…

- Politistii brasoveni au intocmit 33 de dosare penale privind infractiuni constatate la regimul materiilor explozive, au aplicat 12 sanctiuni contraventionale, in valoare de 12.500 de lei pentru nerespectarea aceleiasi legi si au indisponibilizat aproximativ 5.000 de kilograme de articole pirotehnice…

- CARANSEBEȘ – O arma introdusa ilegal in țara și patru cartușe au fost ridicate de polițiști in urma a doua percheziții domiciliare! Miercuri, 4 ianuarie, polițiști de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Caraș-Severin, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa…

- Comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad din data de 20 decembrie 2022: Cercetat pentru concurs de infracțiuni Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,...