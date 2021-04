Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitaților desfașurate de polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Dej in vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale și asigurarii unui climat optim de ordine și liniște publica, au fost constatate in flagrant doua infracțiuni contra siguranței pe…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean, au oprit in trafic un tanar de 18 ani, din Beclean care conducea un autoturism, pe Drumul Județean 172, intre localitațile Beclean și Figa. In urma verificarilor efectuate de polițiști, aceștia au constat faptul ca șoferul nu deține permis de conducere…

- Ieri, in jurul orei 17, un tanar in varsta de 26 de ani, din municipiul Dej, a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Dezmirului, din municipiu, deși nu deținea dreptul de a conduce autovehicule.…

- Aseara, in jurul orei 23.20, polițiști din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 43 ani, din municipiul Dej, in timp ce conducea un autoturism pe strada Eroilor, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest, a relevat o concetrație de 0.63 mg/l alcool…

- Un sofer din judetul Constanta a pus in pericol circulatia pe drumurile publice. La data de 10 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei oras Macin au depistat un barbat in varsta de 21 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii Macin, fara a poseda permis de…

- Ieri, in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiul Cluj-Napoca au depistat un tanar de 19 ani, din comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un conducator auto in varsta de 32 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa pe strada Nicolae Iorga din Dej, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a relevat o concentrație in valoare de…

- Aseara, in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat un tanar de 19 ani, din comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, fara a deține permis de conducere. In cauza polițiștii efectueaza…