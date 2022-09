Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 august 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați de catre o femeie, de 37 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre concubin, in timp ce se afla la domiciliul acestuia din comuna Berghin. In urma aplicarii formularului de…

- Un barbat de 29 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, a fost retinut, ieri, de polițiștii Secției nr.1. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit ca, in dimineața zilei de 21 august, ora 6.25, in urma unui conflict spontan, barbatul ar fi agresat…

- O femeie in varsta de 44 de ani, din localitatea Malu Spart, judetul Giurgiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat fizic o tanara de 20 de ani si pe copilul acesteia in varsta de un an si trei…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din satul Padureni, comuna Buturugeni, a fost retinut pentru talharie calificata dupa ce a intrat in locuinta unei femei in varsta de 84 de ani din localitate, a agresat-o fizic si i-a sustras din casa mai multe bunuri, potrivit Agerpres."Un barbat, din satul Padureni,…

- Astazi, 19.07.2022, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-o cladire dezafectata, situata pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu din municipiul Timișoara s-ar fi gasit trupul neinsuflețit al unui barbat. Polițiștii s-au deplasat de urgența la…

- Politistii din Olt cauta o femeie, in varsta de 55 de ani, din comuna Tufeni, județul Olt, care a plecat voluntar de la locuința fiului ei, din aceeași localitate, unde locuia fara forme legale, și nu a mai revenit. Vineri, 15 iulie 2022, polițiștii Postului de Poliție Tufeni, din cadrul Secției nr.…

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…