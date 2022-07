Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a fost bogata in acțiuni și pentru polițiști, care au mai depistat doi barbați certați cu legea. Miercuri, in jurul orei 02:50, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control pe strada Ardealului din Timișoara, un autovehicul condus de un barbat de 26 de ani, care se afla sub…

- PREȚUIEȘTE VIAȚA: SPUNE „NU” DROGURILOR ȘI ALCOOLULUI! Prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive și a conducerii autovehiculelor sub influența acestora sau a alcoolului – prioritate a polițiștilor vranceni. Astfel, in aceasta saptamana au fost testați cu aparatele Drugtest 21 de…

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș un barbat din Gorj care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. „In data de 15 iunie, in jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș, un barbat,…

- Un barbat de 33 de ani din Timișoara, care consumase cocaina, a fost prins de polițiști in timp ce conducea o mașina neinmatriculata. Potrivit unor surse, este vorba de manelistul Zaharia Ionuț Cosmin, cunoscut in lumea iubitorilor acestui gen de muzica și ca „Ionuț Prințul Banatului”. Mașina in care…

- Polițiști de la Poliția Orașului Moldova Noua au oprit aseara pentru control, pe DN 57, in localitatea Coronini, un autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din localitate. Șoferul a fost testat cu privire la consumul de substanțe psihoactive, aparatul Drugtest indicand rezultat pozitiv pentru nu…

- Duminica la 1 noaptea politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, fiind programați in serviciul de patrulare, au oprit autoturismul condus de un barbat de 36 ani din Vicovu de Sus, care a inmanat lucratorilor de poliție cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul autoturismului.…

- La data de 25.04.2022, in jurul orei 00:50, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe raza orașului Vicovu de Sus, strada Calea Cernauți, lucratorii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula…

- In cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii rutieri din Nasaud au oprit in trafic, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Fedru. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv in cazul substanței metamfetamina…