Tânăr din Timișoara, prins în flagrant în timp ce vindea droguri Un tanar in varsta de 25 de ani a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda droguri. Polițiștii au gasit asupra lui 100 de grame de amfetamina. Polițiștii au descins ulterior și la locuința acestuia. In urma perchezițiilor au fost gasite droguri in cantitate totala de un kilogram. „Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Timiș, la locuința tanarului banuit de trafic de droguri de mare risc și deținerea in vederea consumului de droguri de mare risc. In urma percheziției, a fost descoperit și ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, 1 kilogram de amfetamina”, transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

