Tânăr din Timiş, prins în flagrant la furat de arbori Politistii din Margina l-au prins ieri, in flagrant delict pe un tanar in varsta de 19 ani, care ar fi taiat si furat trei arbori, din specia cer, de pe pasunea comunala Curtea, din judetul Timis. Polițiștii Postului de Poliție Margina din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Faget l-au depistat pe barbat marti, in jurul […] Articolul Tanar din Timis, prins in flagrant la furat de arbori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

