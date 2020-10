Un tanar de 26 de ani, din județul Timiș, condamnat și urmarit internațional pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de minori, a fost prins in Germania, a anunțat, luni, Poliția Romana. Barbatul de 26 de ani, condamnat pentru constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de minori, a fost depistat, in data […] Articolul Tanar din Timiș condamnat pentru trafic de minori in Romania, prins in Germania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .