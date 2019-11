Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 septembrie - 14 noiembrie 2019, Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a derulat actiunea nationala „Importatorii 2019”. A fost verificat astfel modul de respectare a prevederilor legale referitoare la operatiunile cu articole pirotehnice. Au fost confiscate…

- Opt mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in aplicare, sambata, pe raza orasului Anina, in cadrul unor dosare penale privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept."Politisti din…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au confiscat, la sfarsitul saptamanii trecute, 660 de articole pirotehnice de la doua societati comerciale care nu erau autorizate sa efectueze operatiuni cu astfel de materiale.