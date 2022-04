Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 aprilie 2022, in jurul orei 02,15, polițiștii din Cugir au depistat un tanar de 22 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tineretului din Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Un barbat din Straja s-a ales cu dosar penal dupa ce a refuzat prelevarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Barbatul a fost prins de polițiști la miezul nopții trecute dupa o urmarire pe ruta Vicovu de Jos-Horodnic de Jos. Inițial șoferul a refuzat sa opreasca la semnalele lansate de…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru control un autovehicul, pe strada Mihai Eminescu din municipiu. La volan era un tanar din Gherla, care se afla sub influența alcoolului. Ulterior acesta a devenit recalcitrant și a sarit la bataie, incercand…

- La data de 20 martie 2022, in jurul orei 03,30, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un tanar de 21 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iulia Maniu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Miercuri, 9 martie, ora 17.10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, au oprit pentru control pe strada Ștefan cel Mare, pe raza localitații Bivolaria, un autoturism care circula pe direcția Vicovu de Jos-Putna condus de un barbat de 29 ani, din orașul Vicovu de Sus care nu poseda permis…

- Tanar din Alba Iulia, prins sub influența drogurilor, la volan. A fost oprit de Poliție pe o strada din municipiu Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce aparatul drogtest a indicat ca se afla la volan sub influența substanțelor psihoactive. A fost oprit de Poliție, noaptea, pe Calea…

- Polițiștii Poliției Orașului Vicovu de Sus, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere si control al traficului rutier, pe un drum neclasificat de pe raza comunei Straja, au efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din Straja. Conducatorul auto,…

- Duminica, 29 ianuarie, orele 22.50, patrula formata lucratorii SPR 2 Ipotesti, in timp ce efectua activitați de supraveghere și control a traficului rutier, pe raza comunei Bosanci, județul Suceava, a identificat in trafic un autoturism ce circula catre str. Mihai Eminescu. S-a procedat la oprirea regulamentara…