Tânăr din Sebeș, cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, fără permis Un tanar de 26 de ani din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2021, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un tanar de 26 de

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

