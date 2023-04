Tânăr din Sebeș, amendat și pus la muncă după ce a fost prins că a aruncat deșeuri pe marginea unui râu Tanar din Sebeș, amendat și pus la munca dupa ce a fost prins ca a aruncat deșeuri pe marginea unui rau Un tanar din municipiul Sebeș s-a ales cu o amenda de 1.500 de lei pentru aruncarea unor deșeuri menajere pe malul raului Sebeș. Acesta a fost pus sa curețe zona. Potrivit IPJ Alba, joi, 20 aprilie, Poliția Municipiului Sebeș impreuna cu Poliția Locala Sebeș a organizat, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, o […] Citește Tanar din Sebeș, amendat și pus la munca dupa ce a fost prins ca a aruncat deșeuri pe marginea unui rau in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

