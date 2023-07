Tânăr din Românași, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințare In urma unui apel primit la 112, polițiștii s-au deplasat pentru a rezolva sesizarea primita de la o femeie din comuna Romanași. In data de 4 iulie, la ora 15.18, femeia a reclamat ca, in timp ce se afla impreuna cu mama sa in fața unei societați comerciale din localitate, un barbat le-ar fi provocat și creat o stare de frica. Pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție de catre instanța de judecata. Polițiștii și jandarmii au ajuns rapid la fața locului și au identificat persoana in cauza,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

