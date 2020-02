Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna buzoiana Parscov s-a ales cu dosar penal dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, a patruns in gospodaria unui columbofil, i-a sustrat porumbei in valoare de 8.000 de lei, apoi i-a vandut unor consateni. Cazul dispariției mai multor porumbei de rasa a intrat sambata in atenția politistilor…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Horoatu Crasnei efectueaza cercetari in doua dosare penale privind infractiunea de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, fapte constatate pe Drumul Comunal 77. La data de 10 februarie a.c., ora 0920 , politistii au oprit pentru control pe Drumul Comunal…

- Polițiștii din cadrul Secției 11 de Poliție Rurala Zatreni și Postului de Poliție Comunal Tetoiu efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. La data de 05 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați telefonic de un barbat din comuna Tetoiu cu privire…

- Un tanar de 17 ani din Scutelnici a ajuns in arest dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, si-a facut de cap in Pogoanele. Baut fiind, a gasit un autoturism descuiatsi a plecat cu el la plimbare. A fost prins in judetul Ialomita, iar dupa ce i-au pus si fiola, politistii l-au retinut pe loc. S-a…

- Turdeanul Alin Todea acuza Poliția ca taraganeaza finalizarea unei cercetari in care apare ca inculpat, pentru fapte comise in urma cu mai bine de 3 ani, chemandu-l ”la declarații” doar atunci cand... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma activitatilor desfasurate, politistii din cadrul Postului de politie comunal Maracineni au luat vineri masura retinerii impotriva unui tanar in varsta de 20 de ani, din Maracineni, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada 31…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, urmarirea penala se efectueaza in momentul de fața in rem, ceea ce inseamna ca se cerceteaza faptele, posibilele infracțiuni, nu persoanele. Conform surselor Gazetei Sporturilor, acuzațiile sunt extrem de grave, de la constituire de grup infracțional organizat,…

- Polițiștii din Șpring l-au reținut pe un barbat din comuna care, fiind ingrijitor la o ferma, ar fi sustras, impreuna cu 4 tineri din județul Sibiu, doua vite. Se pare ca barbatul avea o ințelegere cu tinerii din județul Sibiu și primise, in schimbul animalelor, o mașina. La data de 9 decembrie 2019,…