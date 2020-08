Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 17.20, politisti din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au identificat un tanar, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe raza comunei 23 August, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- In noaptea de 04 iulie, o minora in varsta de 17 ani, din Șendroaia, a fost depistata in trafic, in localitatea Tarlisua, de catre politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Petru Rares, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere. Aceasta a fost insotita de catre tatal…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat joi, 2 iulie, in jurul orei 17.30, un barbat de 41 de ani, din comuna Aluniș, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DC 169, in localitatea Ghirolt, deși nu deținea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate de polițiștii,…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un tanar care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice și nici nu avea permis.”La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut pentru 24 de ore un tanar cercetat pentru savarșirea infracțiunilor…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 iunie a.c., in jurul orei 19.40, politistii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un conducator auto de 19 ani, din comuna Baisoara,…

- Un barbat din Bucerdea Granoasa s-a ales cu dosar penal pentru infracțiuni rutiere, in perioada in care ar fi trebuit sa fie in izolare la domiciliu. Polițiștii l-au amendat și pe fiul sau, cu care era in mașina. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 09.20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un conducator auto, in timp ce se afla sub influența…

- Polițiștii timișeni au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 23:00, polițiștii Secției 3 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Izlaz, un autoturism, condus de un barbat, de 50 de ani, care se afla sub…