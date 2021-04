Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Blaj a incercat sa-i induca in eroare pe polițiștii care-l oprisera in trafic, in noaptea de sambata spre duminica. A spus ca nu are actele la el și a dat o identitate falsa. Potrivit IPJ Alba, duminica, 11 aprilie, in jurul orei 1.45, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit,…

- Pe 11 aprilie, in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au depistat un tanar de 20 de ani, din Ștefanești, care a condus un autoturism pe strada Bucla Garii de pe raza localitații de domiciliu, fara a poseda permis de conducere. Totodata, acesta era cercetat pentru fapte…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut de ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de poliție Rașcani, impreuna cu cei ai Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, fiind…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Un tanar a fost prins sub influenta drogurilor, la volan, in urma unui accident rutier soldat cu pagube materiale.Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 martie a.c., in jurul orei 07.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat…

- Mandat de executare pus in aplicare La data de 26 februarie, ora 18:10, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Golești au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Vanatori, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate…

- Tanar de 23 de ani, din Sebeș, reținut de catre polițiști, dupa ce și-ar fi agresat iubita și membrii familiei acesteia. Nu este la prima abatere Un tanar de 23 de ani a fost reținut de catre polițiști, pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe. Acesta și-ar fi agresat concubina și i-ar fi lovit…

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe D.J. 291A dinspre orașul Siret spre comuna Zvoriștea autoturismul condus de un barbat de 21 ani din orașul Siret. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 21…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, locuitor a capitalei, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Botanica, pentru comiterea a doua furturi. Acesta nu este la prima abatere, anterior fiind judecat pentru infracțiuni analogice.