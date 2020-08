Un tanar de 18 ani, din Lupeni, județul Hunedoara, s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit.Baiatul afost salvat de pompierii Garzii de intervenție Lupeni, care i-au acordat primulajutor și a fost transportat in stare stabila la spitalul din localitate”Echipele deinterventie, specializate in ajutor medical, au gasit un tanar, de 18 ani, ceprezenta arsuri de gradul 2 si 3 la nivelul membrelor superioare si inferioareproduse in urma socului electric. Tanarul, fiind in stare de constienta, aputut relata faptul ca se afla la pescuit pe malul raului Jiu, in apropierealiniilor de inalta tensiune…