Tânăr din Jidvei, urmărit de poliție la volanul unei mașini La data de 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, care este cercetat pentru conducere fara permis. Barbatul a fost depistat, da data de 15 decembrie 2019, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Balcaciu și nu a oprit la semnalul polițiștilor, incercand sa scape de control. A abandonat autoturismul pe o strada laturalnica și a fost identificat ulterior de polițiști, care au constatat ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In cursul zilei de azi, 19 decembrie, va fi prezentat… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

