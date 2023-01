Tânăr din Ilișua, la spital, după ce a intrat cu mașina într-un stâlp! Era beat criță Polițiștii din Beclean au intervenit aseara, 21 ianuarie, la un accident rutier produs pe o strada din localitatea Ilișua. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, un tanar de 21 de ani din localitate, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției și a intrat in coliziune cu un stalp de susținere a rețelei electrice. Accidentul s-a soldat cu ranirea conducatorului auto care a fost transportat la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat și i-au fost recoltate probe biologice in vederea determinarii alcoolemiei. Compartimentul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

