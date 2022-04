Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 6 aprilie 2022, patrula de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud, constituita din polițiști și jandarmi, a depistat un barbat de 43 de ani, din Aiud, care avea asupra sa mai multe scule electrice care s-au dovedit a fi furate. Din primele cercetari, a rezultat…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 34 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan dupa ce a consumat alcool și droguri. Individul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

- Tanar de 16 ani din Alba, cercetat de polițiști: Ar fi transferat 3000 de lei in contul unui prieten de pe un telefon gasit pe strada Tanar de 16 ani din Alba, cercetat de polițiști: Ar fi transferat 3000 de lei in contul unui prieten de pe un telefon gasit pe strada Un tanar, de 16 ani, din comuna…

- Ieri, 19 martie 2022, in jurul orei 15.30, un tanar de 25 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 64 de ani, din Balan, județul Harghita. In urma accidentului, doua…

- Tanar din Abrud, SURPRIS de un vecin, in timp ce incerca sa intre in apartamentul unei femei pentru a fura: Este cercetat de polițiști Tanar din Abrud, SURPRIS de un vecin, in timp ce incerca sa intre in apartamentul unei femei pentru a fura: Este cercetat de polițiști Un tanar din Abrud este cercetat…

- O profesoara, in varsta de 26 de ani, care a intreținut relații intime cu unul dintre elevii sai, a scapat de inchisoare, dupa ce s-a casatorit cu tanarul. Procurori din Missouri au incheiat cazul impotriva ei, dupa ce cei doi și-au unit destinele in urma cu puțin timp.