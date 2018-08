Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani din comuna Șpring este cercetat de polițiști, dupa ce a furat un compresor din anexa unei locuințe din Drașov. Fapta a fost sesizata de catre pagubit, marți, 10 iulie, iar polițiștii l-au identificat pe suspect o zi mai tarziu. Potrivit IPJ Alba, politistii din cadrul Politiei…

- Politistii din Sebes au identificat un barbat de 27 ani, din localitatea Cut, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in data de 06.07.2018, ora 18.58. La data de 06 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat…

- Un minor din judetul Bihor este cercetat de polițiștii din Alba, pentru furt. La inceputul anului, adolescentul de 13 ani ar fi furat o bicicleta dintr-o curte din Lopadea Noua și a mers cu ea pana la Aiud, unde a lasat-o, in gara CFR. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iunie, politistii Postului de […]

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de distrugere. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 5 iunie a.c., in timp ce se afla pe strada…

- Politistii din Aiud l-au retinut pe un barbat din municipiul Bucuresti, cercetat pentru furt si conducere fara permis. Acesta ar fi furat placutele de inmatriculare a unui autoturism parcat dupa care a alimentat masina sa la o statie de carburanti din Aiud, plecand fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba,…

- Un barbat de 47 de ani din Santimbru a fost prins de polițiștii din Teiuș in timp ce conducea o mașina, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 iunie, politistii din Teius, in timp ce acționau pe strada Clujului din oras, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, […]

- Politistii din Stremt l-au depistat, in flagrant delict, pe un tanar ce a sustras bunuri din incinta unei manastiri. Prejudiciul a fost restituit pagubitilor. La data de 15 mai a.c., polițiștii Postului de Politie Stremț au fost sesizati de catre reprezentanta unei manastiri din comuna, cu privire…

- La data de 14 mai a.c., in jurul orei 16.50, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Izvorului din municipiu, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un tanar de 23 de ani, din comuna Lopadea Noua. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…