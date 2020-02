Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 23 februarie 2020, politistii din Abrud au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 40 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice.…

- O vanzatoare din Lupeni (Hunedoara) a fost lovita in magazin de un hot care furase 200 de lei. Agresorul, un barbat in varsta de 30 de ani din Petroșani, a fost arestat preventiv. Barbat a intrat insi sub pretextul ca vrea sa cumpere ceva, i-a cerut vanzatoarei un produs. Profitand de neatenția acesteia,…

- Un tanar de 32 de ani a fost reținut de polițiștii din Abrud, dupa ce, ”inarmat” cu o bara de fier, l-a amenințat cu moartea pe un barbat, intr-un magazin. Incidentul s-a petrecut duminica, 2 februarie. In jurul orei 14.30, polițiștii din Abrud au fost sesizați telefonic cu privire la faptul ca, in…

- Astazi, 27 ianuarie 2020, in jurul orei 02.10, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din municipiu Brad, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, pe raza orașului Zlatna, avand permisul de conducere reținut. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Un barbat de 40 de ani din orasul Negresti Oas a fost retinut de catre politistii satmareni pentru camatarie, fiind ridicate si mai multe bunuri, potrivit buletinului de presa transmis marti de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit AGERPRES. Potrivit sursei citate, politistii…