Tânăr din Gorj, admis primul la Medicină în București Un elev care a absolvit liceul la Targu Jiu a fost admis primul la Medicina in București. Ștefan Ișfan este unul dintre olimpicii gorjeni naționali și internaționali la fizica. A fost admis primul la sesiunea iulie a Examenului de Admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila" din București, Facultatea de Medicina. A ocupat prima poziție din totalul celor 709 candidați admiși in sesiunea organizata luna aceasta. A fost cel mai bun candidat și in condițiile in care a concurat cu inca 18 olimpici naționali și internaționali. Ștefan Ișfan a fost singurul cu punctaj maxim.

