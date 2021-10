Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani din Vizantea-Livezi a fost arestat sambata pentru 30 de zile sub acuzațiile de omor calificat și viol, victima acestuia fiind chiar propria sa mama. Fapta acestuia ar fi avut loc saptamana trecuta, pe fondul consumului de alcool, iar in prima faza inculpatul nu ar fi recunoscut…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat joi ca au inceput lucrarile pregatitoare pentru asfaltarea DJ 205 B, zona comunei Urechești. Sectorul amintit face parte din proiectului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile Dumbraveni,…

- Infracțiuni la regimul rutier constatate de polițiștii vranceni La data de 20 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, in varsta de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din municipiul Focșani, fara a deține permis de conducere. In cursul nopții…

- In jurul orei 08.10, prin apel 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Slobozia Bradului, sat Liești, o minora a fost acroșata de un autoturism. Ulterior, conducatorul auto s-a deplasat la Postul de Poliție Slobozia Bradului. Victima a fost…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort la Gura Caliței, in duminica de Sfanta Maria Mare. Potrivit martorilor, barbatul s-ar fi spanzurat. Groaznica descoperire a fost facuta de o vecina, care a și sunat la 112. „La data de 15 august a.c. , ora 15.50, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform primelor date, pe DN 2- E85, la ieșire din Obrejița catre Ramnicu Sarat, un auto a acroșat un pieton. Autoturismul implicat se afla la locul producerii accidentului rutier. UPDATE: Victima, o femeie de circa…

- Arest preventiv pentru cei doi barbați care din iulie și pana in urma cu cateva zile, cand au fost prinși de politisti, au inșelat mai multe persoane prin metoda „Covid 19”, cu suma totala de 33.000 lei. Ieri, Judecatoria Focșani a admis propunerea procurorilor, astfel ca cei doi – originari din Cotești…