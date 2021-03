Tânăr din Cluj, după gratii! A mușcat un polițist din Forțele Speciale Un tanar din județul Cluj a fost arestat preventiv, duminica, dupa ce l-a mușcat de deget pe un polițist de la Forțele Speciale. Clujeanul a fost acuzat de ultraj și inițial a fost reținut de polițiști, dupa care a fost dus in fața instanței. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița, incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica. „Inculpatul a agresat fizic pe persoana vatamata, agent de poliție din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud – Serviciul pentru acțiuni speciale, aflata in exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin aplicarea unei mișcaturi la nivelul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

