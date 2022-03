Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 februarie a.c., politistii Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati, de catre o femeie, de 38 de ani, din comuna Lumina, cu privire la faptul ca sotul sau, de 40 de ani, ar fi incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa.Politistii l au gasit pe barbatul in cauza in imobilului…

- I eri, 2 februarie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au fost sesizați de catre o femeie, de 61 de ani, din comuna Sasciori, cu privire la faptul ca fiul sau s-a apropiat de imobilul in care aceasta locuiește și se manifesta violent, incalcand ordinul de protecție emis…

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.00, polițiștii de ordine publica baimareni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Vlad Țepeș din municipiu are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 40 de ani din Baia Mare, care a relatat…

- Marți, 18 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați de catre un barbat prin plangere, cu privire la faptul ca fratele acestuia s-a deplasat la locuința comuna situata in localitatea Baița, a lovit cu pumnii in ușa și i-a adresat amenințari. In urma verificarilor, polițiștii au constatat…

- Articolul Buzoianca din Pogoanele, acuzata ca si-a batut baiețelul pana l-a omorat, și-a aflat verdictul se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Georgiana Andrei, o buzoianca in varsta de 28 de ani, care in urma cu un an și-a ucis in bataie baiețelul in varsta de doi ani și jumatate, a fost […]

- Un barbat din Dumitra s-a ales, sambata, cu dosar penal, dupa ce și-a batut soția și a produs distrugeri in locuința. Totodata, polițiștii au emis impotriva barbatului un ordin de protecție provizoriu. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Nasaud au fost sesizați, sambata, despre producerea unei…

- Un barbat din Varfurile s-a ales cu un ordin de protecție pe numele sau dupa ce, sub influența alcoolului fiind, și-a lovit concubina cu pumnii, amenințand-o totodata cu moartea. Ulterior, barbatul a mai amenințat ca va da foc locuinței conjugale. Polițiștii au intocmit un ordin de protecție provizoriu…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 54 de ani, din Blaj: Și-ar fi amenințat și agresat soția Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 54 de ani, din Blaj: Și-ar fi amenințat și agresat soția Un barbat de 54 de ani s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal pentru violența…