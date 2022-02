Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiuni la regimul rutier La data de 18 ianuarie a.c., ora 08:24, polițiștii Serviciului Rutier au depistat in trafic, pe Drumul Național 2 European 85, in comuna Popești, o autoutilitara ce tracta o semiremorca, condusa de un barbat de 42 de ani, din municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita,…

- Barbatul de 57 de ani care pur și simplu și-a ucis in bataie concubina duminica seara, a fost arestat pentru 30 de zile. Conflictul dintre cei doi a fost unul spontan, pe fondul consumului de alcool, in condițiile in care inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, era muncitor zilier in construcții…

- Un tanar de 23 de ani din Adjud va executa o pedeapsa cu inchisoare dupa ce a ajutat un amic, care furase un telefon mobil, sa amaneteze device-ul. Adjudeanul a fost trimis in judecata pentru tainuire, deoarece procurorii au reținut ca știa modul in care fusese obținut telefonul pe care il amanetase,…

- Un tanar de doar 26 de ani a primit joi, 6 ianuarie, mandat de arestare preventiva pentru urmatoarele 30 de zile, dupa ce a provocat un scandal monstru și a injunghiat un barbat. Totul a avut loc pe 5 ianuarie, in gospodaria unor localnici din Nistorești, comuna in care și inculpatul domicilia, fara…

- Trei barbați din Slobozia Bradului – tatal și cei doi fii, au primit o prima sentința pentru un conflict in care au fost implicați in urma cu doi ani și pentru care acuzațiile au fost inclusiv de tentativa de omor, complicitate la tentativa de omor și lovire. Cei trei au fost de altfel arestați preventiv…

- Un tanar de 23 de ani din Marașești a fost arestat preventiv la finalul saptamanii trecute sub o acuzație grava: tentativa de omor. Acesta este cercetat dupa ce, pe 9 decembrie, in timp ce se afla intr-un bar din localitate, l-a lovit in cap pe un alt barbat din Marașești cu un obiect contondent din…

- Un barbat de 50 de ani din Bolotești a fost arestat pentru 30 de zile pentru trei infracțiuni, cea mai grava dintre acestea fiind cea de viol. Victima barbatului este chiar propria sa mama, care are 73 de ani. Urmarirea penala in cauza a inceput pe 10 decembrie, faptele inculpatului fiind comise in…