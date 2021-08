Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 august 2021, polițiștii de investigații criminale din Blaj l-au prezentat pe tanarul de 23 de ani, din municipiu, reținut pentru talharie calificata, Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Ulterior, acesta a fost prezentat in fața judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei…

- Tanar din Blaj, REȚINUT de polițiști, pentru talharie: A furat telefonul unui barbat pe care l-a și BATUT Un tanar din Blaj a fost reținut de polițiști, pentru talharie. A furat telefonul unui barbat, iar pentru a-și asigura scaparea, l-a agresat. La data de 22 august 2021, polițiștii de investigații…

- BOCSA – De ce nu a oprit soferul bolidului? Pentru ca era vanat de autoritatile austriece, iar in goana lui de a scapa de executarea unui mandat pentru infractiuni contra patrimoniului, a dat peste un politist din Bocsa, fiind oprit cu trei focuri de arma! Barbatul de 42 de ani a fost retinut pentru…

- Barbatul, de 42 de ani, care nu a oprit la semnalul unui politist in Caras-Severin si l-a acrosat cu autoturismul, fiind apoi oprit cu focuri de arma, a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de extradare. Pe numele sau autoritatile din Austria au emis mandat…

- CARANSEBEȘ – Nici macar cutia milei de la Catedrala Episcopala n-a scapat negolita de cei trei hoți! In ultimele zile, mai multe biserici din Caransebeș și din zona au fost jefuite pe timp de noapte, hoții fiind tentați atat de cutia milei, cat și de alte obiecte de cult. Din pacate pentru ei, polițiștii…

- bataiMarți, 25 mai, in urma cercetarilor și investigațiile efectuate de catre organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Barsana și in baza probatoriului administrat s-a luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 22 de ani din localitate. Acesta este cercetat…

- Tanarul de 24 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru talharie, furt și efectuarea de operațiuni financiare, in mod fraudulos, va fi cercetat in stare de arest preventiv. A fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Alba. La data de 25 mai 2021, polițiștii de investigații…

- Ieri, 25 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au prezentat, in fața procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pe un tanar de 24 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie…