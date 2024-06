Stiri pe aceeasi tema

- Al saptelea termen din procesul lui Vlad Pascu este programat vineri, 7 iunie, la Judecatoria Mangalia. Tanarul care a ucis doi tineri in accidentul produs in august 2023 va fi prezent in sala de judecata și va afla, odata cu parintii indoliati, daca instanța le va admite acestora cererea de schimbare…

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Tudor Duma, zis "Maru", dealerul care ii furniza droguri.

- Adelina Pestrițu și-a cumparat o mașina noua. Intr-un clip postat pe rețelele de socializare, fosta prezentatoare de televiziune le-a aratat fanilor ei noul bolid, care valoreaza peste 200.000 de euro. De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu a condus diferite marci de mașini. In 2018, ea și-a scos la…

- O pagina cu 25 de randuri tiparite si nicio semnatura la subsol. Este duplicatul unei declaratii autentificate la notariat, in care Vlad Pascu spune: „Recunosc, in mod expres si in totalitate, faptele retinute in sarcina mea”. Aceasta hartie, depusa la dosarul de la Judecatoria Mangalia, ii reduce cu…

- Joi, 9 mai, este ziua cea mai lunga din procesul lui Vlad Pascu. Daca nu se vor amana din nou audierile, acesta ar putea fi si ultimul termen de la Judecatoria Mangalia, iar la finalul lui se va anunta data pronuntarii primului verdict din dosar. El va fi dat de judecatoarea Ancuta Popoviciu, care a…

- Tragedie, in aceasta dimineața, pe DJ102H, in afara localitații Pitulicea. Un barbat din Glodeanu Sarat a fost spulberat de o mașina condusa de un bucureștean. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus dinspre DN2E85 catre Amaru, de catre un șofer in varsta de 51 de ani,…

- Avem in premiera declarația uneia dintre victimele tragediei din 2 Mai. Dupa 8 luni, tanara și-a facut curaj și a mers la locul accidentului, unde a vorbit despre noaptea in care șoferul drogat a curmat viețile prietenilor ei, Sebi și Roberta. Tanara povestește ca Vlad Pascu a intrat cu viteza in grupul…

- Vlad Matei Pascu, din Bucuresti, acuzat de producerea tragediei de la 2 Mai, din judetul Constanta, eveniment soldat cu uciderea din culpa a doi tineri si ranirea altor trei, se va afla marti, 9 aprilie 2024, in atentia Judecatoriei Mangalia.Conform datelor noastre, incepand cu ora 14.00, va incepe…