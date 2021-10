Tânăr din Alba, REȚINUT după o „tripletă” penală: A furat o mașină cu care s-a plimbat beat și fără permis Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis La data 17 octombrie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice, conducere fara permis și furt in scop de folosința. Acesta a fost depistat la data de 16 octombrie 2021, de catre polițiștii Secției 4 Poliție… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baut și fara permis, a furat o mașina din fața unui magazin. Tanar din comuna Noșlac, REȚINUT de polițiști Un tanar din comuna Noșlac a fost reținut de polițiști dupa ce, baut și fara permis, a furat o mașina din fața unui magazin alimentar, pentru a se deplasa in localitatea Captalan. Potrivit IPJ…

- La data 17 octombrie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice, conducere fara permis și furt in scop de folosința.…

- Șofer BEAT și fara permis de conducere, a furat un autoturism din fața unui magazin. Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat Șofer BEAT și fara permis de conducere, a furat un autoturism din fața unui magazin. Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat La data de 16…

- La data de 16 octombrie 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind…

- La data de 6 octombrie 2021, in jurul orei 18.10, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Tanar de 25 de ani, PERICOL pe strazile din județul Alba: Beat și fara permis, a furat o mașina din gara din Alba Iulia, pe care a facut-o praf intr-un accident Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe tanarul din Tarnaveni care a furat un autoturism din municipiu și a provocat un accident. Va fi prezentat…

- La data de 23 august 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia, au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 25 de ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere fara permis, conducere sub influența alcoolului și furt in scop de folosința.…

- Marți, in jurul orei 11:00, polițiștii din localitatea Ocna Mureș, județul Alba, a oprit o mașina pentru control. In aceasta, se afla un barbat de 32 de ani, din comuna Baciu, județul Cluj.„La data de 27 iulie 2021, in jurul orei 11.00, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce acționau…