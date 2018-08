Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.45, echipajul de ordine si siguranta publica, care efectua activitati de patrulare pe raza orasului Borsa, a oprit pentru verificari un autoturism care se deplasa pe strada Dragos Voda din oras. Intrucat conducatorul auto a ignorat semnalele regulamentare…

- La data de 26 iulie a.c., politistii din cadrul sectiei 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un minor ar fi sustras, prin pulverizarea cu un spray iritant lacrimogen in zona fetei, telefonul mobil al unei tinere, in varsta de 18 ani, din judetul Valcea, in timp ce aceasta se afla in Satul…

- Un tanar de 22 de ani din Blaj, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. El este banuit ca in luna februarie ar fi patruns prin efracție in locuința unei femei și ar fi sustras produse electronice si bauturi alcoolice in valoare de 7.000 de lei. Potrivit IPJ Alba,miercuri, 25 iulie, politistii…

- Polițiștii Secției 2 Timișoara au reținuț un tanar de 22 de ani, banuit de furt din locuința. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul I.P.J. Timiș. „La data de 19 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Timișoara au identificat un tanar, de 22…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata. Un alt tânar este cercetat pentru lovire sau alte violențe.”La data de 8 iulie a.c., în jurul orei…

- Un tanar a fost retinut de politisti la cateva zile dupa ce a furat o bicicleta. Barbatul, de loc din Gradinari, a fost prins la Timisoara unde a si comis furtul. ”In fapt, la data de 25 mai, cel in cauza ar fi sustras o bicicleta din scara unui imobil de pe raza municipiului Timisoara. Prejudiciul…