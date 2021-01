Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Jidvei s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 ianuarie 2021, in jurul orei 23:00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, […] Citește…

- Fostul adjunct al IPJ Cluj, actualmente politist in cadrul Biroului Rutier, s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La locul accidentului au fost trimiși chiar colegii polițistului, care l-au testat cu aparatul etilotest și au constatat ca acesta…

- La data de 09 decembrie 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din Italia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal in județul Hunedoara. A condus un autovehicul avand permisul suspendat. A fost oprit in trafic de catre polițiștii din Oraștie. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier Oraștie au depistat in trafic, pe DN 7, autoturismul condus…

- Un tanar din Oradea s-a ales cu dosar penal dupa ce au condus, cu permisul suspendat, un autoturism pe un drum național din județul Alba. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 23,50, polițiștii Postului de Poliție Vidra l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea…

- Un tanar din comuna Sohodol s-a ales cu dosar penal dupa ce, aflat sub influența alcoolului, a condus un autoturism pe o strada din Alba Iulia. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,03. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 1.00, polițiștii din Alba l-au depistat pe un barbat…

- Eveniment Dosar penal pe numele unui barbat de 70 de ani, din Saelele, prins baut la volan noiembrie 18, 2020 14:13 Un barbat in varsta de 70 de ani, din Saelele, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce acesta a fost depistat baut in trafic, de polițiștii turneni.…

- Un tanar de 36 de ani din comuna Ciugud este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce a fost oprit in trafic. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,11. Potrivit IPJ Alba, luni, 16 noiembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat…