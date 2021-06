Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Alba Iulia, dosar penal pentru EVADARE: Ar fi parasit locația unde se afla in AREST la domiciliu Un tanar in varsta de 27 de ani din Alba Iulia este cercetat pentru evadare, dupa ce ar fi parasit locația unde executa masura preventiva a arestului la domiciliu. Ieri, 19 iunie 2021, polițiștii…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “evadarea”. In fapt, la data de 17 iunie 2021, polițiștii, fiind in executarea atribuțiilor…

- La data de 27 mai 2021, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii de investigații criminale din Blaj, au depistat, pe raza municipiului Blaj, un barbat, de 34 de ani, din Blaj, posesor al…

- La data de 21 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași s-au deplasat la domiciliul unui barbat, in varsta de 25 de ani, din comuna Fundeni, județul Calarași, aflat sub masura preventiva a arestului la domiciliu, pentru a-i aduce la cunoștința acestuia modificarile…

- Ieri, 14 aprilie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au identificat o tanara, de 22 de ani, din Republica Moldova și cu reședința in județul Suceava, ca persoana banuita de savarșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare…

- La data de 22 martie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au pus in executare un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, emis de Judecatoria Alba Iulia, care il privește pe un tanar de 18 ani, din Alba Iulia.…

- Tanar de 18 ani din Alba Iulia, cercetat pentru tentativa de VIOL, ARESTAT preventiv: Nu a respectat masura arestului la domiciliu Un tanar de 18 ani, din Alba Iulia, cercetat pentru tentativa de viol a fost arestat preventiv, pentru o perioada de 30 de zile dupa ce ar fi parasit, fara permisiune, imobilul…

- Tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare pentru furt, a fost depistat de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud Tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare pentru furt, a fost depistat de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud pentru…