Tânăr din Alba Iulia, beat la volanul mașinii pe o stradă din municipiu La data de 11 decembrie 2019, in jurul orei 02,45, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada P-ța Iuliu Maniu din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Stiri pe aceeasi tema

