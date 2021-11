Tânăr din Alba, beat la volan în Miercurea Sibiului: Cu ce alcoolemie a fost depistat de polițiști Tanar din Alba, beat la volan in Miercurea Sibiului: Cu ce alcoolemie a fost depistat de polițiști Tanar din Alba, beat la volan in Miercurea Sibiului: Cu ce alcoolemie a fost depistat de polițiști La data de 7 noiembrie 2021, in jurul orei 00:15, pe DN 1, in localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au oprit un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 34 de ani, din județul Alba. Testarea alcoolscopica a conducatorului auto a indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost insoțit la o unitate medicala unde… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

