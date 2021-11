Tânăr din Alba, bătut în Bistrița! Agresorul, sub control judiciar Un bistrițean a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a agresat un tanar din județul Alba și a amenințat alte doua persoane. Procurorii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au intervenit ieri la un incident petrecut in municipiul Bistrița, semnalat prin 122, in urma caruia un barbat in varsta de 27 de ani din localitate, a fost reținut. Potrivit polițiștilor, bistrițeanul este banuit ca, in timp ce se afla pe o strada din municipiu, in apropierea unui imobil, din cauza unor neințelegeri avute, l-ar fi agresat fizic… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

